Russia attacco ucraino a Sterlitamak | il viaggio del drone ripreso dai balconi

Nella città russa di Sterlitamak, situata a circa 1 chilometro da un impianto industriale, alcuni droni provenienti dall'Ucraina hanno sferrato un attacco. Le immagini del drone in volo sono state riprese dai balconi di alcune abitazioni della zona. Non sono stati riportati dettagli sulle eventuali conseguenze dell’attacco o sui danni causati all’impianto. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, senza ulteriori commenti ufficiali.

Alcuni droni ucraini hanno attaccato un impianto industriale a Sterlitamak, città russa situata a circa 1.300 chilometri a est del confine con l’Ucraina. Il volo del drone è stato ripreso dai residenti affacciati dai balconi. Radiy Khabirov, governatore della regione della Baschiria, ha dichiarato che l’attacco ha causato la morte di una persona, un autista dei Vigili del fuoco di uno degli impianti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, attacco ucraino a Sterlitamak: il viaggio del drone ripreso dai balconi Notizie correlate La Russia conduce un grande attacco contro il settore energetico ucraino Il nuovo attacco contro la rete energetica ucraina arriva dopo alcuni giorni di tregua. Nessun vertice USA-Russia: raid ucraino uccide 6 in RussiaLa tensione diplomatica si è innalzata stamattina con l’annuncio ufficiale da Mosca: non sono giunte nuove proposte per un incontro tra i leader di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ucraina, non si fermano gli attacchi neppure nella notte di Pasqua; Guerra in Ucraina oggi, 11 aprile: nuovi attacchi e attesa per la tregua; Pasqua ortodossa violata, accuse reciproche Kiev-Mosca. Peskov: Pochi chilometri di divergenze; Ucraina-Russia, news guerra oggi: la richiesta di Zelensky dopo tregua in Iran. Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, Zelensky atteso oggi a Roma da Mattarella e MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacco ucraino con droni: una donna morta e 5 feriti. LIVE ... tg24.sky.it Sul gas russo serve chiarezza e soprattutto serve una strategia europea vera. Oggi siamo davanti a un paradosso: si annuncia lo stop definitivo alle importazioni dalla Russia dal 2027, ma senza strumenti comuni per affrontarne le conseguenze economiche e - facebook.com facebook Russia alla Biennale di Venezia, Meloni scarica il presidente Buttafuoco: «Siamo contrari al Padiglione» x.com