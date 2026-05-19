La mostra Dante Inferno arriva all' Edenlandia | il viaggio immersivo nell' atmosfera della Divina Commedia

Da napolitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 23 maggio arriva al PalaEden di Edenlandia “Dante Inferno”, la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri, che propone un vero e proprio viaggio nell’Inferno della Divina Commedia. Un’esperienza unica che unisce contenuti culturali e linguaggi innovativi, grazie all’utilizzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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