Cerveteri alla Banditaccia torna Dante | i versi della Divina Commedia tra le tombe etrusche

A Cerveteri, nella Necropoli della Banditaccia, il 15 aprile 2026 si terrà un evento incentrato sui versi della Divina Commedia. L'iniziativa prevede l'esposizione di estratti del poema tra le tombe etrusche, creando un collegamento tra la letteratura e il sito archeologico. La manifestazione coinvolge studiosi e appassionati, che si riuniscono per approfondire il rapporto tra Dante e il patrimonio storico della zona.

Cerveteri, 15 aprile 2026 – La Necropoli della Banditaccia si prepara a ospitare una nuova iniziativa dedicata a Dante Alighieri. Venerdì 17 aprile 2026, alle 9.30, nell’area recintata del sito archeologico di Cerveteri andrà in scena la quarta edizione della performance teatrale itinerante “Incontro con Dante. Necropoli della Banditaccia”, tratta dalla Divina Commedia. L’appuntamento si inserisce nelle iniziative organizzate in occasione del Dantedì e unisce teatro, scuola e valorizzazione del patrimonio culturale in uno dei luoghi più rappresentativi del territorio cerite. La performance sarà coordinata e diretta dall’attore e regista Agostino De Angelis, che firma anche regia e adattamento dello spettacolo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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