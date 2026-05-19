Il mondo del doppiaggio perde una delle sue voci più riconoscibili con la scomparsa di un noto doppiatore americano a 64 anni. La sua carriera include ruoli celebri come quelli di Yoda e Wolverine. Negli ultimi mesi ha subito un ictus e si è ritirato dall’attività professionale. Prima di lasciare, ha condiviso una foto insieme alle sue figlie, Le Superchicche, durante un momento di ritrovo familiare. La notizia della sua morte ha fatto il giro dei media e dei social network.

Roma, 19 maggio 2026 – Il mondo di Star Wars perde una delle sue voci più iconiche. Tom Kane, storico doppiatore americano noto soprattutto per aver dato voce al Maestro Yoda, è morto all’età di 64 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agenzia, la Galactic Productions, attraverso un messaggio pubblicato sui social. Secondo quanto riferito, l’attore si è spento in ospedale, circondato dai suoi familiari. Addio alla voce del Maestro Yoda e di molti altri personaggi cult. Per milioni di fan, Kane non era soltanto un doppiatore. Era la voce della saggezza Jedi. Quella inflessione calma e profonda che ha accompagnato intere generazioni attraverso l’universo di Star Wars che nel 2027 vedrà un nuovo capitolo con Ryan Gosling. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La morte di Tom Kane, voce di Yoda e Wolverine. L’ictus, il ritiro e l’ultima foto con Le Superchicche: “Riunito con le mie ragazze”

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RIP Tom Kane Dies at 64 | The Legendary Voice of Yoda & Powerpuff Girls

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