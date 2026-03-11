Zendaya conferma il matrimonio con Tom Holland le foto con la fede nuziale al dito

Zendaya e Tom Holland si sono sposati, come confermato dallo stilista dell’attrice. Le fotografie pubblicate mostrano Zendaya con la fede nuziale al dito, confermando così il matrimonio tra i due attori. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i fan e i media, che hanno subito catturato e diffuso le immagini della coppia.

Zendaya e Tom Holland si sono sposati e dopo la conferma dello stilista dell'attrice, spunta la fede nuziale al dito della star di Euphoria.

