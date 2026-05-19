La moglie di Zelensky sta per essere arrestata? La notizia falsa costruita dalla propaganda russa

Sui social media si diffonde una notizia secondo cui l’Ufficio nazionale anticorruzione e la Procura speciale anticorruzione dell’Ucraina starebbero pianificando un arresto nei confronti di Olena Zelenska, moglie del presidente. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali o comunicati da parte delle autorità ucraine che attestino questa operazione o indagini in corso riguardanti la first lady. La notizia viene attribuita a una propaganda proveniente dalla Russia.

Sui social circola la notizia secondo cui l’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (NABU) e la Procura specializzata anticorruzione (SAP) starebbero preparando l’arresto di Olena Zelenska, moglie del presidente Zelensky. Di fatto, la notizia è priva di fondamento. Infatti, entrambe le istituzioni ucraine hanno smentito ufficialmente, dichiarando di non aver avviato alcuna azione processuale nei confronti di Zelenska. Il claim nasce dall’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, che cita anonime «fonti delle strutture di sicurezza russe», dunque non ucraine. La notizia sfrutta il contesto delle reali indagini anticorruzione in corso in Ucraina contro l’ex entourage di Zelensky per confezionare un claim fabbricato e attribuirlo alle stesse istituzioni che lo smentiscono. 🔗 Leggi su Open.online

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