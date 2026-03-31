Zelensky socio di AstraZeneca con i fondi UE? Ecco perché è una falsa notizia

Circola sui social una notizia secondo cui il presidente ucraino avrebbe acquistato l’1% delle azioni di AstraZeneca utilizzando fondi dell’Unione Europea destinati alla guerra. Tuttavia, non ci sono prove ufficiali che confermino questa affermazione né riferimenti concreti a un investimento di Zelensky in questa azienda farmaceutica. La notizia è stata smentita e considerata priva di fondamento.

Circola sui social la narrazione secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe diventato un socio di AstraZeneca acquistando l’1% delle azioni con i fondi UE destinati alla guerra. La notizia, che cita un’inchiesta del portale “Insider UK”, è in realtà un’operazione di disinformazione basata su documenti falsi e siti fantasma. Per chi ha fretta:. Si cita in diversi post una presunta indagine secondo cui Zelensky sarebbe socio di AstraZeneca.. La fonte originale è un sito fasullo, creato recentemente allo scopo di diffondere questa narrazione e condiviso nei canali Telegram vicini a Mosca.. Non esistono fonti giornalistiche autorevoli che confermano la “notizia”. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Avellino, truffa telefonica sventata: anziano allarmato da una falsa notizia di incidenteAVELLINO – Succede in pochi minuti, attraverso una voce al telefono e una notizia costruita per colpire nel punto più sensibile. Paestum, “alligatore nei canali”: notizia falsa, l’immagine era generata con l’IADopo le verifiche, l’avvistamento segnalato nella zona Laura non trova riscontri.