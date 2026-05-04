La Russa contro la Flotilla | Propaganda a basso rischio Se hanno la fortuna di essere fermati gridano poi alla tortura

Da ilfattoquotidiano.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polemica tra un esponente politico e un gruppo di attivisti si fa sempre più accesa, con l’esponente che definisce le azioni dei manifestanti come una forma di propaganda a basso rischio. Secondo quanto dichiarato, se vengono fermati, gli attivisti gridano poi alla tortura. Nonostante le testimonianze e le immagini che mostrano ferite sui loro volti e i copri, le accuse continuano a susseguirsi senza che si arrivi a una conclusione definitiva.

Non sono bastati i racconti degli attivisti e neppure le immagini delle ferite sui loro volti e i loro copri. Per il presidente del Senato Ignazio La Russa, in realtà, tutti loro hanno solo avuto la “ fortuna ” di essere stati fermati dagli israeliani così da potere “gridare” alla tortura. L’affondo della seconda carica dello Stato contro la Global Sumud Flotilla arriva lunedì pomeriggio durante la presentazione a Milano del libro scritto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dalla giornalista Annalisa Chirico, “Dalla parte delle divise”. In una sala semivuota La Russa si scagli contro la missione umanitaria a Gaza: “Sono manifestazioni strumentali e propagandistiche a scarso rischio e a molto ritorno mediatico “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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