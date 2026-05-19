La meteorologia sbarca in Vallata Clima frane e pericolo sismico Giuliacci ingaggiato come relatore

La vallata torna a concentrarsi sui fenomeni atmosferici e sui rischi naturali che la interessano. Recentemente, un esperto di meteorologia è stato invitato come relatore a un evento locale, incentrato su clima, frane e attività sismica. La scelta di coinvolgere uno specialista si inserisce in un interesse crescente per la tutela del territorio e la prevenzione dei danni legati alle condizioni atmosferiche. La presentazione richiama l’attenzione sulla necessità di monitorare attentamente gli eventuali cambiamenti climatici e i rischi connessi.

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Si torna a guardare il cielo a San Gaudenzio, proprio come faceva l’ospite più famoso della villa dei Buonamici sopra Vaiano, Galileo Galilei, secoli fa. Stavolta l’attenzione però sarà puntata anche sul suolo, con un convegno aperto al pubblico che guarda al cambiamento climatico e alle sue conseguenze sull’assetto idrogeologico. L’appuntamento – presentato in Provincia, con i tre sindaci valbisentini, Simone Calamai, il comandante della Polizia Locale, Rodolfo Ricò, e Roberto Bartoli di Val Bisenzio Meteo – rappresenta uno dei momenti centrali del percorso promosso dalla Protezione civile dell’Unione dei Comuni e dal Corpo unico della Polizia locale, per diffondere la cultura della prevenzione e aumentare la consapevolezza della popolazione rispetto ai rischi naturali in Vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La meteorologia sbarca in Vallata. Clima, frane e pericolo sismico. Giuliacci ingaggiato come relatore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento 23 marzo, Giornata mondiale della meteorologia: come il clima pesa su bollette e vita quotidianaOgni anno, il 23 marzo, si celebra la Giornata mondiale della meteorologia, un appuntamento spesso sottovalutato ma oggi più attuale che mai. Valle dell’Orfento in pericolo: allarme frane e sentieri chiusi? Cosa sapere Frane in Valle dell'Orfento bloccano i sentieri delle Scalelle a Caramanico Terme.