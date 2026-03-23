23 marzo Giornata mondiale della meteorologia | come il clima pesa su bollette e vita quotidiana

Da ilsipontino.net 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, il 23 marzo, si celebra la Giornata mondiale della meteorologia, un appuntamento spesso sottovalutato ma oggi più attuale che mai. In un contesto globale segnato da cambiamenti climatici, crisi energetiche e fenomeni estremi sempre più frequenti, il ruolo della meteorologia va ben oltre le previsioni del tempo. Questa giornata rappresenta infatti un’occasione per riflettere su come il clima influenzi in modo diretto la nostra vita quotidiana, l’economia e il futuro del pianeta. L’obiettivo principale è sensibilizzare governi, istituzioni e cittadini sull’importanza della meteorologia e dei servizi climatici, strumenti fondamentali per prevenire rischi e pianificare strategie sostenibili. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

23 marzo giornata mondiale della meteorologia come il clima pesa su bollette e vita quotidiana
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