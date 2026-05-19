La medaglia d’oro di Yuri campione ai Giochi della chimica 2026 I prof | Che orgoglio

Un giovane studente dell’Itis Mattei ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi della Chimica 2026, torneo internazionale che si è svolto a Fiesole. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse nazioni. I docenti dell’istituto hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, considerandolo un riconoscimento importante per il percorso formativo dei loro allievi. L’evento si è concluso con la premiazione dei vincitori e l’annuncio delle classifiche finali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui