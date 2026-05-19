La medaglia d’oro di Yuri campione ai Giochi della chimica 2026 I prof | Che orgoglio
Un giovane studente dell’Itis Mattei ha conquistato la medaglia d’oro ai Giochi della Chimica 2026, torneo internazionale che si è svolto a Fiesole. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi studenti provenienti da diverse nazioni. I docenti dell’istituto hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, considerandolo un riconoscimento importante per il percorso formativo dei loro allievi. L’evento si è concluso con la premiazione dei vincitori e l’annuncio delle classifiche finali.
Urbino, 19 maggio 2026 – L’Itis Mattei fa incetta di trofei ai Giochi della Chimica 2026 tenutisi nei giorni scorsi a Fiesole. La scuola ducale ha ribadito la sua posizione di vertice nel panorama scolastico italiano grazie al trionfo di Yuri Nobili che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia nella categoria dedicata ai trienni tecnici, mentre Massimiliano Moroni è salito sul terzo gradino del podio nazionale nella categoria riservata al biennio. https:www.ilrestodelcarlino.itascolicronacapartita-63-0-attaccante-avversario-wq9s2rmw Così Yuri ha battuto studenti anche più grandi. L’impresa di Yuri Nobili è destinata a restare negli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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