Dai laboratori della scuola ai giochi della chimica di Firenze grande soddisfazione per i ragazzi del Volta di Frosinone

Gli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore Alessandro Volta di Frosinone, appartenenti all’indirizzo Chimica e Materiali, hanno preso parte alla 42esima edizione dei Giochi della Chimica, una competizione rivolta agli studenti delle scuole superiori. La manifestazione si è svolta presso i laboratori della scuola e in vari ambienti dedicati alla chimica a Firenze, ottenendo risultati positivi.

Piccoli chimici crescono all’Istituto di Istruzione superiore Alessandro Volta di Frosinone, dove alcuni studenti dell’indirizzo Chimica e Materiali hanno partecipato con successo alla 42esima edizione dei Giochi della Chimica, una competizione scientifica rivolta agli studenti delle scuole.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Dai giochi di una volta ai carri in festa, torna il rito della Segavecchia tra spettacoli e ospiti specialiTradizione, folklore e divertimento per tutta la famiglia si rinnovano nel weekend a Misano Adriatico per la Festa della Segavecchia. 12 Medaglie d’oro per i ragazzi della Cesalpino ai Giochi della GioventùArezzo, 8 aprile 2026 – Si sono tenuti mercoledì 1° aprile 2026 presso lo Stadio di Atletica "E. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dai laboratori della scuola ai giochi della chimica di Firenze, grande soddisfazione per i ragazzi del Volta di Frosinone; Soffitti precari e laboratori allagati, ora basta: sciopero degli studenti nel liceo di Monteverde; La statua della Madonna restaurata. Gesto d’amore di Oliviero e Niccolò dopo l’atto vandalico a Frosinone; Frosinone - Messa all'asta confermata per la Pietrobono. Proposta di Pizzutelli sulla piazza dello Scalo. Progetto PariPasso: proseguono i laboratori nelle scuole del territorioUn percorso che mette al centro l’ascolto, il dialogo e la responsabilità condivisa, contribuendo a costruire una cultura della parità più consapevole e inclusiva ... cuneodice.it Mani blasfeme sono tornate a colpire nel territorio della provincia di Frosinone. Dopo la decapitazione della statua di San Pio a Frosinone e quella della Madonna delle Rose, sempre nel capoluogo, questa volta ad essere prese di mira, deturpate, oltraggiate - facebook.com facebook