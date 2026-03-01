Bollate lo sport oltre le sbarre La sfida dei Giochi della Speranza | Una giornata da medaglia d’oro

A Bollate, i partecipanti ai Giochi della Speranza hanno vissuto una giornata dedicata allo sport e all’inclusione, con momenti di competizione e solidarietà. Durante l’evento, sono state consegnate medaglie ai vincitori e si sono svolte diverse attività sportive aperte a tutti. La giornata ha visto coinvolti atleti e detenuti, promuovendo un senso di comunità e di speranza oltre le barriere delle carceri.

"Questa giornata vale come una medaglia d’oro a Milano Cortina 2026. Potremmo dire rappresenta l’11esimo oro italiano conquistato. Portare la fiaccola e i valori olimpici dentro un carcere significa far vincere lo sport. Il sogno per il prossimo anno è quello di replicare questa giornata in contemporanea in tutti gli istituti penitenziari del nostro territorio. Lo sport italiano ha bisogno di sogni e di follie come questa". Non ha dubbi Massimo Achini, presidente del Csi Milano, deus ex machina della terza edizione dei Giochi della Speranza che si è svolta ieri mattina nella casa di reclusione di Milano Bollate. Promossa dalla Fondazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bollate, lo sport oltre le sbarre. La sfida dei Giochi della Speranza: "Una giornata da medaglia d’oro" Leggi anche: I Giochi della Speranza a Bollate: "Lo sport è strumento educativo" Leggi anche: A Bollate le Olimpiadi entrano in carcere: tornano i «Giochi della Speranza» Tutti gli aggiornamenti su Giochi della Speranza. Temi più discussi: Bollate, lo sport oltre le sbarre. La sfida dei Giochi della Speranza: Una giornata da medaglia d’oro; Lo spirito olimpico trionfa anche in carcere; Bollate, dove il carcere diventa campo di libertà; La mini Olimpiade al carcere di Bollate: gli atleti? Detenuti, magistrati e polizia penitenziaria. Sport: Milano, nel carcere di Bollate lo spirito olimpico nella III edizione dei Giochi della SperanzaFischio d’inizio, squadre in campo e voglia di mettersi in gioco: è questo lo spirito che ha animato la III edizione dei Giochi della Speranza alla Casa di reclusione di Milano Bollate, la piccola ol ... agensir.it Lo spirito olimpico trionfa anche in carcere: la terza edizione dei Giochi della speranza a BollateDetenuti, polizia penitenziaria, magistrati e rappresentanti della società civile si sono sfidati nell'iniziativa promossa da Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, Dipartimento dell’Amministrazio ... affaritaliani.it Lo spirito olimpico in carcere, tornano i 'Giochi della speranza'. A Bollate l'evento della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport #ANSA x.com Fischio d’inizio, squadre in campo e voglia di mettersi in gioco: è questo lo spirito che ha animato la III edizione dei Giochi della Speranza alla Casa di Reclusione di Milano Bollate, la “piccola olimpiade in carcere” che ha trasformato per un giorno l’istituto pen facebook