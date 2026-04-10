Le ‘Marching Band‘ di Puccini Tradizione popolare del Maestro

Le ‘Marching Band’ di Puccini rappresentano una tradizione popolare che risale ai tempi del compositore lucchese. Queste bande, spesso composte da musicisti amatoriali e appassionati, si esibiscono in eventi pubblici e celebrazioni cittadine, portando la musica direttamente tra la gente. La loro presenza mantiene vivo il legame tra il patrimonio musicale del maestro e le comunità locali, continuando a coinvolgere diverse generazioni.

Portare la musica in mezzo alla gente, proprio come voleva il grande maestro lucchese. È dalla tradizione popolare che riemerge la terza edizione del ‘ Puccini Marching Bands ’, la rassegna dedicata ai gruppi musicali del territorio pronti ad animare vie e piazze del centro storico per sette domeniche, da aprile a settembre. "Le bande hanno il merito di aver diffuso la musica quando non c’erano mezzi di diffusione di massa e ancora oggi rivestono un ruolo aggregativo, sociale e culturale fondamentale in un momento storico così difficile – ha affermato Mari Pia Menacci, vice presidente della Fondazione Giacomo Puccini che insieme all’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (Anbima) organizza il festival –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le ‘Marching Band‘ di Puccini. Tradizione popolare del Maestro Fede e tradizione popolare. A Colle di Compito risplende la Madonna del Buon ConsiglioUn piccolo gioiello del territorio torna a splendere e a raccontare la sua storia. Splendida Cornice: Noemi, Gialappa’s Band e Vittoria Puccini tra gli ospitiGeppi Cucciari torna nel giovedì sera di Rai 3 con un nuovo appuntamento di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che unisce divulgazione,... Temi più discussi: Le ‘Marching Band‘ di Puccini. Tradizione popolare del Maestro; Puccini Marching Bands: le bande portano la musica del Maestro in piazza; Festa di primavera dell'associazione Encontro a Campo; Bastiglia, domenica 12 aprile arriva la Festa di Primavera… in maschera!. Marching band. I ragazzi di Triuggio che piacciono pure agli americaniLa disciplina importata dalle high school è diventata subito moda. Il boom dal 2004 con i Campionati mondiali ospitati a Monza. Arrivano dagli Stati Uniti, ma hanno conquistato rapidamente anche la ... ilgiorno.it Takabum, 'marching band' italiana, si esibisce a PragaNell'ambito del festival 'Praha žije hudbou', festival internazionale di Arti di Strada, il 6 e il 7 giugno si esibirà la 'marching band' italiana Takabum, collettivo di soli strumenti a fiato e ... ansa.it Lucca in Diretta. . Terza edizione per Puccini Marching Bands, musica in marcia a Lucca --> https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2026/04/09/terza-edizione-per-puccini-marching-bands-musica-in-marcia-a-lucca/499583/ - facebook.com facebook