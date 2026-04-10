Le ‘Marching Band‘ di Puccini Tradizione popolare del Maestro

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ‘Marching Band’ di Puccini rappresentano una tradizione popolare che risale ai tempi del compositore lucchese. Queste bande, spesso composte da musicisti amatoriali e appassionati, si esibiscono in eventi pubblici e celebrazioni cittadine, portando la musica direttamente tra la gente. La loro presenza mantiene vivo il legame tra il patrimonio musicale del maestro e le comunità locali, continuando a coinvolgere diverse generazioni.

Portare la musica in mezzo alla gente, proprio come voleva il grande maestro lucchese. È dalla tradizione popolare che riemerge la terza edizione del ‘ Puccini Marching Bands ’, la rassegna dedicata ai gruppi musicali del territorio pronti ad animare vie e piazze del centro storico per sette domeniche, da aprile a settembre. "Le bande hanno il merito di aver diffuso la musica quando non c’erano mezzi di diffusione di massa e ancora oggi rivestono un ruolo aggregativo, sociale e culturale fondamentale in un momento storico così difficile – ha affermato Mari Pia Menacci, vice presidente della Fondazione Giacomo Puccini che insieme all’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (Anbima) organizza il festival –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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