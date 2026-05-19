Una delle aree abbandonate si trova nel cimitero di Santa Montai nei Guidelli, dove si trova la tomba di una donna morta a 59 anni nel 19.9. La foto che ritraeva il suo volto si è sfocata nel tempo, lasciando soltanto una sagoma sbiadita. La mappa dei cimiteri abbandonati di Arezzo include diverse aree con strutture deteriorate e tombe non più curate, testimonianza di un fenomeno che coinvolge più siti nella zona.

Santa Montai nei Guidelli, morta a 59 anni nel 19.9 (data illeggibile). Della foto che ritraeva il suo volto è rimasta ormai soltanto una sagoma sbiadita. I contorni di quello che fu il suo viso si intuiscono appena, cancellati dal tempo e coperti dalle ginestre che hanno invaso prepotentemente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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