La mappa dei cimiteri abbandonati di Arezzo

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle aree abbandonate si trova nel cimitero di Santa Montai nei Guidelli, dove si trova la tomba di una donna morta a 59 anni nel 19.9. La foto che ritraeva il suo volto si è sfocata nel tempo, lasciando soltanto una sagoma sbiadita. La mappa dei cimiteri abbandonati di Arezzo include diverse aree con strutture deteriorate e tombe non più curate, testimonianza di un fenomeno che coinvolge più siti nella zona.

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Santa Montai nei Guidelli, morta a 59 anni nel 19.9 (data illeggibile). Della foto che ritraeva il suo volto è rimasta ormai soltanto una sagoma sbiadita. I contorni di quello che fu il suo viso si intuiscono appena, cancellati dal tempo e coperti dalle ginestre che hanno invaso prepotentemente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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