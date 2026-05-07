Spending review dei cimiteri | ad Arezzo potrai riposare in pace ma anche a 40 km da casa
Arezzo introduce un nuovo regolamento per i cimiteri, con l’obiettivo di ridurre le spese e migliorare l’utilizzo degli spazi. La novità principale riguarda il concetto di “eterno riposo dinamico”, che permette di riposare in modo temporaneo e spostarsi più facilmente. Questa modifica consente ai familiari di avere l’opportunità di collocare le salme anche a distanze di circa 40 km da casa.
AREZZO – Rivoluzione nei cimiteri aretini: il nuovo Regolamento di Polizia mortuaria punta a contenere i costi e ottimizzare gli spazi, introducendo il concetto di “eterno riposo dinamico”. Con la riduzione degli ambiti cimiteriali da 19 a 6, infatti, i cittadini temono di essere sepolti a decine di chilometri dal proprio paese. Un’eventualità che il Comune definisce “un’opportunità per continuare a viaggiare anche dopo la morte”. “Non possiamo permetterci cimiteri sotto casa per tutti”, spiegano dall’amministrazione. “L’idea è distribuire meglio i defunti sul territorio, un po’ come si fa con i pacchi Amazon”. Tra le novità anche la riduzione delle concessioni dei loculi da 40 a 30 anni.🔗 Leggi su Lortica.it
Notizie correlate
Leggi anche: Francesca Verdini raddoppia in Rai: nuovo programma sulle truffe prodotto dalla compagna di Matteo Salvini. E si “aggirano i vincoli di spending review”
Leggi anche: “Se vuoi la pace, prepara la pace”: torna la Marcia per la Pace ad Arezzo