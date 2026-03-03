Libertas Nuoto Novara finale col botto nei Gran Prix

Gli Esordienti della Libertas Nuoto Novara hanno concluso la stagione partecipando alle ultime tappe dei Gran Prix regionali a Torino e Saint Vincent. La squadra ha ottenuto risultati significativi nelle competizioni, portando a termine con successo il loro impegno nelle gare finali del circuito. La partecipazione ha coinvolto numerosi atleti, che hanno messo in mostra le proprie capacità in queste ultime prove stagionali.

Gran finale di stagione per gli Esordienti della Libertas Nuoto Novara, protagonisti nelle ultime tappe dei Gran Prix regionali disputate a Torino e Saint Vincent.Sotto la Mole, nella quarta e ultima giornata del Gran Prix Esordienti A, arriva una grande vittoria: Edoardo Pietro Stoppani si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Nuoto, gli Esordienti della Libertas Novara ai vertici nei Gran Prix regionaliLe squadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara sugli scudi nelle prove dei Gran Prix regionali di categoria ospitate nell'ultimo week end al... Nuoto, le squadre Esordienti della Libertas brillano nelle tappe dei Gran PrixSquadre Esordienti della Libertas Nuoto Novara in evidenzia nelle tappe dei Gran Prix regionali di nuoto di categoria disputati a Torino nell'ultimo... Approfondimenti e contenuti su Libertas Nuoto Novara Libertas Nuoto Novara, finale col botto nei Gran PrixGli ultimi ottimi risultati nelle tappe di Torino e Saint Vincent: gli Esordienti chiudono la stagione regionale da protagonisti ... novaratoday.it Nuoto sincronizzato, dalle Master alle Esordienti, Libertas Novara sempre sul podioArgenti e bronzi agli Italiani Master di Milano, pioggia di qualifiche e vittorie nelle gare regionali di Leinì: le ondine della Libertas Nuoto Novara protagoniste a ogni livello ... novaratoday.it