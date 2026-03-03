Nuoto sincronizzato dalle Master alle Esordienti Libertas Novara sempre sul podio

Le atlete della Libertas Nuoto Novara, dalle squadre Master alle Esordienti, sono scese in acqua nelle ultime due settimane per partecipare a diverse competizioni nazionali e regionali di nuoto sincronizzato. Le rappresentanti della società hanno ottenuto risultati positivi e sono salite sul podio in più occasioni, confermando la loro presenza nel panorama sportivo.

Alla prima storica partecipazione ai Campionati Italiani Master di nuoto sincronizzato, disputati a Milano, sono.