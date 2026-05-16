Giorgia Sommacal morta alle Maldive il fidanzato | L'ho sentita poco prima ho saputo della tragedia dal papà
Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, ha riferito di averla sentita poco prima della tragedia alle Maldive. Ha aggiunto di aver appreso della morte della ragazza, della madre e di altri tre italiani dal padre di Giorgia. La vicenda riguarda un incidente avvenuto in un resort dell’arcipelago, che ha causato la perdita di cinque persone. Al momento, le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le circostanze che hanno portato alla tragedia.
Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive con la madre Monica e altri tre italiani, ha ricordato la ragazza. I due si erano sentiti prima dell'immersione in cui lei ha perso la vita, ad avvisarlo della tragedia il papà della ragazza. “Era il mio futuro”, ha raccontato in un'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
GIORGIA SOMMACAL MORTA ALLE MALDIVE, PARLA IL FIDANZATO: MI È CROLLATO IL MONDO ADDOSSO
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Giorgia Sommacal morta alle Maldive, parla il fidanzato: «Mi è crollato il mondo addosso. L’ho sentita prima che si immergesse»Un futuro fatto di lauree, viaggi e sogni condivisi spezzato all’improvviso da una tragedia nel mare delle Maldive.
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Riprendono le ricerche dei quattro italiani dispersi nella grotta alle Maldive. La professoressa dell'università di Genova, morta con la figlia Giorgia Sommacal, da anni andava in vacanza a Mandriola #SanVeroMilis facebook
Dopo uno stop a causa del maltempo, dovrebbero ripartire le operazioni per trovare le salme di 4 dei 5 italiani morti alle Maldive. Giorgia De Benetti intanto ha parlato con Carlo Sommacal, il marito di Monica Montefalcone, nonchè padre della 23enne Giorgia x.com
Il fidanzato di Giorgia, morta alle Maldive: Prima di immergersi mi aveva detto che mi avrebbe mandato le foto. Non sono mai arrivateFederico Colombo, 26 anni, parla al Corriere della fidanzata ventiduenne morta durante un'immersione: Suo padre Carlo mi ha detto della tragedia. huffingtonpost.it
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