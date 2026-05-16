Giorgia Sommacal morta alle Maldive il fidanzato | L'ho sentita poco prima ho saputo della tragedia dal papà

Da fanpage.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, ha riferito di averla sentita poco prima della tragedia alle Maldive. Ha aggiunto di aver appreso della morte della ragazza, della madre e di altri tre italiani dal padre di Giorgia. La vicenda riguarda un incidente avvenuto in un resort dell’arcipelago, che ha causato la perdita di cinque persone. Al momento, le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

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Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive con la madre Monica e altri tre italiani, ha ricordato la ragazza. I due si erano sentiti prima dell'immersione in cui lei ha perso la vita, ad avvisarlo della tragedia il papà della ragazza. “Era il mio futuro”, ha raccontato in un'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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GIORGIA SOMMACAL MORTA ALLE MALDIVE, PARLA IL FIDANZATO: MI È CROLLATO IL MONDO ADDOSSO

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