Giorgia Sommacal morta alle Maldive il fidanzato | L'ho sentita poco prima ho saputo della tragedia dal papà

Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, ha riferito di averla sentita poco prima della tragedia alle Maldive. Ha aggiunto di aver appreso della morte della ragazza, della madre e di altri tre italiani dal padre di Giorgia. La vicenda riguarda un incidente avvenuto in un resort dell’arcipelago, che ha causato la perdita di cinque persone. Al momento, le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le circostanze che hanno portato alla tragedia.

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