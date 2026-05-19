Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, che è deceduta durante un’immersione alle Maldive, ha scritto una lettera in cui invita a vivere l’amore con maggiore coraggio, sottolineando che nulla nella vita può essere dato per scontato. La comunicazione è stata resa nota pubblicamente e si concentra sul valore di amare di più, senza entrare in dettagli specifici sull’incidente o sui fatti legati alla tragedia. La lettera si conclude con un appello a non rinunciare a questa sensibilità.

Dobbiamo imparare ad amare di più perché nulla nella vita è scontato: è quanto scrive Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, una delle sub morte alle Maldive durante un’immersione. “La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a capire: niente nella vita è scontato. Siamo così abituati alla presenza delle persone, ai gesti quotidiani, alle parole dette distrattamente, che spesso ci dimentichiamo del loro vero valore. Poi arriva un’assenza, e improvvisamente capisci quanto fossero importanti anche le cose più piccole: un sorriso, una chiamata, una risata senza motivo, perfino i silenzi condivisi” ha scritto il giovane in una lettera al Il Secolo XIX. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: “Dovremmo avere il coraggio di amare di più”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

«Oggi so quanto eravamo felici», la lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: «Niente nella vita è scontato»«La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a comprendere: niente nella vita è scontato».

“Affrettiamoci ad amare perché…”. Giorgia morta alle Maldive, la lettera del fidanzato commuove l’ItaliaLa tragedia avvenuta alle Maldive continua a scuotere profondamente la comunità genovese.

#Maldive Lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta con la madre nell’immersione. Federico Colombo, 26anni su ‘Il Secolo XIX’: La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato che niente nella vita è scontato. Dovremmo avere il coraggio di amare di x.com

La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: Improvvisamente capisci quanto fossero importanti anche le cose più piccole: un sorriso, una chiamata, una ...Il Secolo XIX pubblica le parole del compagno della giovane morta insieme alla madre e ad altre tre persone durante un'immersione. Niente nella vita è scontato. Bisogna ringraziare di più per il pres ... vanityfair.it

La lettera del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: Niente nella vita è sprecato. Dovremmo avere il coraggio di amare di piùFederico Colombo racconta il suo stato d’animo per la perdita della fidanzata Giorgia Sommacal, morta con la madre durante l'immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive. L'amore? L'emozione più ... corriere.it