Affrettiamoci ad amare perché… Giorgia morta alle Maldive la lettera del fidanzato commuove l’Italia
Una tragedia si è consumata alle Maldive, coinvolgendo cinque persone, tra cui una donna italiana e la sua madre, durante un’immersione subacquea. La morte di Giorgia Sommacal, di 33 anni, ha suscitato molte reazioni tra amici e familiari, mentre il fidanzato ha scritto una lettera che sta facendo il giro dei media. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale e quella italiana, lasciando un senso di perdita e di dolore.
La tragedia avvenuta alle Maldive continua a scuotere profondamente la comunità genovese. Tra il dolore e lo sgomento per la morte di Giorgia Sommacal, della madre Monica Montefalcone e di altre tre persone durante un’immersione subacquea, emergono le parole struggenti di chi resta. A colpire il cuore di molti è la lunga lettera scritta da Federico Colombo, fidanzato della giovane scomparsa. Federico Colombo, 26 anni, residente a Pegli, nel Ponente di Genova, lavora come barista ed è molto conosciuto e apprezzato nel quartiere. Nei giorni successivi alla tragedia, il ragazzo ha affidato ai suoi pensieri una riflessione intensa sull’amore, sulla perdita e sul valore della vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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