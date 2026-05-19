La Juventus fa piazza pulita 11 giocatori pronti a dire addio | ecco la lista

La Juventus sta preparando un mercato con numerosi addii in vista della prossima stagione. Sono undici i giocatori che potrebbero lasciare la società, secondo le ultime indiscrezioni, con alcuni contratti in scadenza e altri in fase di valutazione. Questo scenario potrebbe influenzare la formazione e la strategia della squadra per i prossimi incontri, incluso il derby della Mole. La lista dei possibili partenti è stata resa nota in queste ore, mentre i dirigenti stanno valutando le mosse da compiere.

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La Juventus potrebbe presentarsi al derby della Mole con l’aria di chi saluta più di qualcuno. Secondo Sport Mediaset, la gara contro la Fiorentina potrebbe essere l’ultima in casa per diversi giocatori bianconeri, dentro una rosa che a fine stagione rischia di cambiare parecchio e con una rivoluzione che, se certe indiscrezioni dovessero trovare conferma, sarebbe molto più profonda di quanto si immaginasse fino a poche settimane fa. Il reparto che rischierebbe di essere toccato maggiormente sarebbe l’attacco. Lois Openda sarebbe tra i nomi valutati in uscita, con l’ipotesi di un prestito che permetterebbe di evitare un impatto troppo pesante a bilancio. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mercato - Juventus, in estate pronta la rivoluzione Sullo stesso argomento Spalletti fa piazza pulita: 8 giocatori in uscita, c’è anche ThuramStefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi:... Garbo: “Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti: DS, allenatore, giocatori”Tanto che il Milan, che sembrava aver blindato la qualificazione in Champions League ormai da settimane, ha rimesso tutto in discussione. c’era più gente in piazza a torino quando la juventus aveva vinto il 9 scudetto di fila, che ieri sera in piazza duomo per l’inter. fa già ridere così x.com Amoruso: Vanoli? Serve altro per crescere. Pioli preso solo per la piazzaLe parole di Lorenzo Amoruso a Rtv 38 dopo la vittoria 2-0 contro la Juventus a Torino arrivata nel primo pomeriggio ... msn.com Bonucci al Milan e la Juventus precipita a Piazza AffariLeonardo Bonucci ha lasciato la Juventus e la reazione del titolo bianconero in borsa è stata chiara: a Piazza Affari la chiusura è stata in netto segno negativo. Juventus Fc fa -3,71% nel giorno in ... affaritaliani.it