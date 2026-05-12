Il giornalista sportivo ha commentato il momento difficile del Milan, che nelle ultime sette partite ha subito cinque sconfitte. Ha affermato che senza la partecipazione alla Champions League, il club potrebbe decidere di cambiare drasticamente tutto, tra cui il direttore sportivo, l’allenatore e i giocatori. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra gli appassionati, che seguono con interesse le vicende della squadra.

Tanto che il Milan, che sembrava aver blindato la qualificazione in Champions League ormai da settimane, ha rimesso tutto in discussione. Ora la classifica di Serie A recita: Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65. Se il campionato finisse oggi, il Diavolo sarebbe in Champions per via degli scontri diretti con i giallorossi (1-0 e 1-1). Ma Mike Maignan e compagni non devono mollare proprio ora. Per approdare in Champions, il Milan dovrà fare 6 punti su 6 contro Genoa, in trasferta e Cagliari, in casa. Meno dell'intera posta in palio, infatti potrebbe non bastare per staccare il pass per il torneo continentale. Comunque vadano a finire le ultime due partite di campionato, c'è la forte sensazione che molto potrebbe cambiare in casa rossonera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Garbo: “Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti: DS, allenatore, giocatori”

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