Spalletti fa piazza pulita | 8 giocatori in uscita c’è anche Thuram

Il club ha annunciato l’uscita di otto giocatori dal suo organico, tra cui anche un attaccante. La decisione arriva dopo una serie di partite in cui la squadra ha subito gol già nei primi minuti, mostrando difficoltà a mantenere la stabilità in fase difensiva e a definire i titolari della rosa. La situazione ha portato a una riorganizzazione della formazione e a un intervento deciso sul mercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Josep Martinez punta i piedi: la finale di Coppa Italia per decidere il suo futuro all’Inter! No ad un’altra stagione da vice Pioli torna in panchina? L’ombra di Giuntoli all’Atalanta lo intriga: perché puntare o no su di lui. PRO e CONTRO dell’approdo alla Dea Stefano Sensi, rinascita a Cipro e clausola da 300 mila euro: merita una seconda chance in Italia? I tifosi si dividono Roma Lazio, rebus orario per il derby: spunta l’ipotesi 18:30 di lunedì, ma la Lega e le TV si oppongono! Mourinho Real Madrid, trattative serrate...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti fa piazza pulita: 8 giocatori in uscita, c’è anche Thuram ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Meloni fa piazza pulitaAl ministero della Giustizia si dimettono il sottosegretario Delmastro, per i suoi affari con la famiglia di un carcerato, e il braccio destro di... Leggi anche: Giuli fa piazza pulita al Mic: via due dirigenti dopo il caso del docufilm su Regeni Argomenti più discussi: Rassegna Stampa | Gasp fa piazza pulita: staff, medici, dirigenti. Vuole incidere di più e chiede chiarezza; Roma, Gasperini fa piazza pulita: staff, medici e giocatori, cosa cambia per il futuro; Pieni poteri e rivoluzione Roma: Gasperini fa piazza pulita; Tey fa piazza pulita, Lombardo e Mancini via: scelto l’allenatore straniero. ??Juve, #Spalletti ha deciso… e vuole fare piazza pulita: ecco chi rischia seriamente quest’estate ??Michele #DiGregorio è forse l’uscita più necessaria: anche con il Verona, la Juve si ritrova in svantaggio alla prima occasione avversaria e il portiere x.com