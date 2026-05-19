La Juvecaserta batte Montecatini e vola in semifinale playoff

La Juvecaserta ha conquistato la semifinale playoff dopo aver battuto Montecatini al PalaPiccolo con il punteggio di 99-89. La partita si è svolta con grande intensità e ritmo, offrendo ai presenti uno spettacolo di gioco. La squadra ha mostrato una buona performance, riuscendo a prevalere sugli avversari in una gara combattuta fino alla fine. Con questa vittoria, la formazione ha proseguito il suo percorso nei playoff, avanzando di fase nella competizione.

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La Paperdi Juvecaserta vola in semifinale playoff con una prova di forza al PalaPiccolo: battuta la Fabo Herons Montecatini con il punteggio di 99-89 al termine di una gara intensa, spettacolare e ricca di ritmo. Decisivo un terzo quarto dominato dai bianconeri, trascinati da uno straordinario. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Playoff, Juvecaserta travolge Montecatini: la Paperdi va sul 2-1? Punti chiave Come ha fatto la difesa di Lardo a causare 19 palle perse? Chi sono stati i veri protagonisti della supremazia al tabellone? Perché il... Quarti di finale play off: Juvecaserta batte Fabo Herons MontecatiniAtmosfera quanto mai calda al PalaPiccolo e successo della Paperdi Juvecaserta, che, davanti ad uno spettatore di eccezione, quale il Presidente... Paperdi Juvecaserta da urlo, batte Montecatini 99-89 e vola in semifinale playoffAl PalaPiccolo una prova maiuscola dei bianconeri, trascinati da un super D’Argenzio. Nel terzo quarto il break decisivo. Giovedì arriva Orzinuovi per gara 1 ... casertaweb.com La JuveCaserta cade a Montecatini: 92-89. La sfida playoff si decide all’ultima partitaHAI DIFFICOLTA’ AD ABBONARTI? CLICCA E GUARDA IL VIDEO-TUTORIAL. Ecco come fare. CasertaCE a soli 2€ al mese: inchieste e articoli in ESCLUSIVA CASERTA (giuseppe carusone) – E gara 5 sia. Alla Juve no ... casertace.net