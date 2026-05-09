Quarti di finale play off | Juvecaserta batte Fabo Herons Montecatini
Nel primo incontro dei quarti di finale playoff, la Juvecaserta ha ottenuto una vittoria contro la Fabo Herons Montecatini al PalaPiccolo. La partita si è giocata davanti a un pubblico caloroso e ha visto la presenza del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, che ha assistito all’evento. La squadra di casa ha conquistato il primo punto della serie, segnando un passo importante per il prosieguo dei playoff.
Atmosfera quanto mai calda al PalaPiccolo e successo della Paperdi Juvecaserta, che, davanti ad uno spettatore di eccezione, quale il Presidente della FIP, Gianni Petrucci, inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino nei quarti di finale playoff superando in gara1 la Fabo Herons Montecatini.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Montecatini, la Fabo non trema: vince i play in e vola ai playoff, Agrigento al tappeto al PalaTermeMontecatini, 3 maggio 2026 – Festeggia il PalaTerme, festeggia la Fabo Herons Montecatini ma neanche troppo: tutti sanno che la stagione vera inizia...
Herons a segno nell’ultima gara a Lucca. La Fabo non trema. Sconfitta FiorenzuolaFabo 87 Fiorenzuola Bees 73 FABO MONTECATINI: Rossi 2, Mastrangelo 12, Aukstikalnis 21, Chinellato 12, Tsetserukou 15; Zugno 15, Kamate 5, Natali 3,...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Sarà Psg-Arsenal: data e orario (inedito) della finale di Champions; Under 16 a Roma per il ritorno degli ottavi di finale dei play-off; Serie C, sorteggio play off in diretta alle 12.30: le teste di serie del terzo turno nazionale in programma il 10 e 13 maggio; Calendario, formula e regolamento: tutto sui playoff e i playout in Serie B e Serie C.
Lions Academy Coriano ai quarti di finale play off con Buena Onda CesenaticoLions Academy Coriano si prepara alla sfida dei quarti di finale playoff contro l'ambiziosa Buena Onda Cesenatico. Palla a due in gara secca, una partita da dentro o fuori che vale l’accesso alle ... newsrimini.it
Quarti di finale play-off nel campionato di Divisione regionale 1Al via nel campionato di Divisione regionale 1 i quarti di finale play-off, che si giocheranno al meglio due vittorie. La polisportiva Galli, dopo avere avuto eliminato Donoratico nel primo turno, a ... valdarnopost.it
. - Iniziati i quarti di finale playoff in DIVISIONE REGIONALE 1. Il Basket Macerata si prende l'1-0 nella serie contro la ASD Pallacanestro Acqualagna. Finisce 79-62 la sfida al PalaVirtus. Tiberi 20, For facebook
I New Flying Balls Ozzano vincono a Varese e vanno ai quarti di finale x.com
UBB v Toulouse Formazioni per i quarti di finale della Champions Cup reddit