Quarti di finale play off | Juvecaserta batte Fabo Herons Montecatini

Nel primo incontro dei quarti di finale playoff, la Juvecaserta ha ottenuto una vittoria contro la Fabo Herons Montecatini al PalaPiccolo. La partita si è giocata davanti a un pubblico caloroso e ha visto la presenza del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, che ha assistito all’evento. La squadra di casa ha conquistato il primo punto della serie, segnando un passo importante per il prosieguo dei playoff.

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