Playoff Juvecaserta travolge Montecatini | la Paperdi va sul 2-1

Nella partita dei playoff tra Juvecaserta e Montecatini, la squadra campana ha ottenuto una vittoria convincente, portandosi sul 2-1 nella serie. La difesa di Lardo ha provocato 19 palle perse degli avversari, contribuendo in modo determinante alla supremazia sotto i tabelloni. I protagonisti principali sono stati i giocatori di Juvecaserta che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni create dalla difesa.

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? Punti chiave Come ha fatto la difesa di Lardo a causare 19 palle perse?. Chi sono stati i veri protagonisti della supremazia al tabellone?. Perché il sistema offensivo di Montecatini è crollato sotto pressione?. Quali correzioni tattiche deve fare Sacchetti per evitare l'eliminazione?.? In Breve Radunic segna 21 punti mentre D'Argenzio e Laganà ne aggiungono 15 ciascuno.. La difesa campana costringe Montecatini a commettere ben 19 palle perse.. Juvecaserta domina il tabellone con 42 rimbalzi totali contro i 30 locali.. Chinellato e Tsetserukou chiudono la prestazione individuale con 13 punti ciascuno.. La Juvecaserta domina il Palaterme con un netto 87-61 contro Montecatini, portandosi sul 2-1 in questa serie dei quarti di finale playoff.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, Juvecaserta travolge Montecatini: la Paperdi va sul 2-1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Paperdi Juvecaserta, si va in trasferta in Toscana: doppia sfida contro MontecatiniArchiviata immediatamente la delusione di gara2, la Paperdi Juvecaserta è già pronta per affrontare le prossime sfide di questo impegnativo quarto di... Paperdi Juvecaserta, quarti di finale play off: domani terza sfida a MontecatiniTempo di lettura: 3 minutiArchiviata immediatamente la delusione di gara2, la Paperdi Juvecaserta è già pronta per affrontare le prossime sfide di... Temi più discussi: JUVE CASERTA E VIRTUS ROMA AL TOP, BELLA PROVA PER LA SIAZ; Serie B QF G3 – Una super Caserta travolge Herons Montecatini; Una Paperdi Caserta spaziale travolge Montecatini e torna subito in vantaggio nella serie; PALLACANESTRO, LA PAPERDÌ JUVECASERTA RIPARTE DA MONTECATINI CON LA SERIE IN PERFETTA PARITÀ. Serie B QF G3 – Una super Caserta travolge Herons MontecatiniÈ stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di finale playoff. Il quintetto di ... basketinside.com Juvecaserta schianta Montecatini in Gara 3 con un devastante 87-61Non c’è stata mai partita. Anzi, c’è stato un solo schermo: quello della Paperdi Juvecaserta, apparsa in Gara 3 dei quarti di finale playoff come una squadra spietata, cinica e perfetta ... casertaweb.com