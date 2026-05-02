Adzic Juve quale futuro per il montenegrino? Si fa largo questa opzione in vista dell’estate | tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Adzic alla Juventus è ancora incerto. La dirigenza sta valutando diverse opzioni, tra cui la cessione in prestito o a titolo definitivo. La decisione potrebbe essere presa in vista della prossima sessione di mercato, in particolare se si concretizzasse l'acquisto di un centrocampista come Bernardo Silva. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla destinazione del giocatore montenegrino.

di Luca Fioretti Adzic Juve, la dirigenza bianconera valuta la cessione in prestito o a titolo definitivo qualora si concretizzasse il colpo Bernardo Silva. Secondo le indiscrezioni lanciate dalla Gazzetta, la Juventus lavora assiduamente per portare in Italia un profilo di respiro internazionale: il grande obiettivo è assicurarsi le prestazioni di Bernardo Silva e, sebbene manchi ancora l’accordo, la dirigenza continua a spingere forte. L’arrivo del campione portoghese rivoluzionerebbe le scelte, incidendo pesantemente sul destino di Vasilije Adzic: questa operazione in entrata chiuderebbe gli spazi per il ragazzo, costringendo i vertici a profonde valutazioni.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juve, quale futuro per il montenegrino? Si fa largo questa opzione in vista dell’estate: tutti gli aggiornamenti Notizie correlate Adzic Juventus, la Vecchia Signora ha le idee chiare per il futuro del talento montenegrino. Ecco cosa succederà in estatedi Angelo CiarlettaAdzic Juventus, la Vecchia Signora ha le idee chiare per il futuro del giovane centrocampista. Calciomercato Juve, dilemma portieri: quale futuro per Perin e Di Gregorio? Possibile questa decisione. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, il rebus dei portieri si avvicina alla risoluzione: Perin verso la conferma mentre Di Gregorio si... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juve, a chi toglierebbe il posto Bernardo Silva? Spalletti pensa al 4-2-3-1, Thuram e Conceiçao...; Juventus, segnali positivi: Adzic verso il rientro, ancora out Yildiz e Thuram; Juventus: le ultime su Yildiz e Thuram, novità Adzic; Cessioni Juve: tutti i nomi in bilico, le scelte di Spalletti e la decisione che anticipa il mercato. Adzic non ha convinto Spalletti, via in estate: ma solo in prestito per fare esperienzaUno dei giocatori destinati a lasciare la Juventus nel corso del prossimo mercato estivo è Vasilije Adzic, giovane centrocampista montenegrino che, nonostante le aspettative iniziali, ... tuttojuve.com Juventus, Adzic verso il prestito: il club pianifica le uscite per il futuroLa Juventus sta iniziando a definire le strategie per il prossimo futuro, concentrandosi sulla gestione dei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico immediato di Luciano Spalletti. tuttojuve.com Allenamento Juve: Yildiz a parte, Thuram, Holm, Perin e Adzic in gruppo. Vlahovic parzialmente con la squadra - facebook.com facebook Aggiornamenti importanti dall'infermeria della #Juve. #Thuram, #Perin, #Holm e #Adzic rientrati con il resto della squadra #Vlahovic ha svolto parte dell'allenamento con i compagni mentre differenziato per #Yildiz. La titolarità del turco contro il #Milan resta x.com