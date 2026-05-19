La guerra per Hormuz fa schizzare rendimenti dei bond e costo dei mutui

L'aumento delle tensioni nella regione di Hormuz ha portato a un'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato e dei costi dei mutui. L'inflazione elevata e l'incertezza politica hanno fatto salire i prezzi dei titoli a lunga scadenza, in particolare quelli a 30 anni, emessi da paesi come gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito e la Germania. I mercati finanziari monitorano con attenzione questa fase di volatilità, che si riflette sui mercati obbligazionari e sui tassi di interesse per le nuove erogazioni di mutui.

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