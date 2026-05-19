La guerra per Hormuz fa schizzare rendimenti dei bond e costo dei mutui
L'aumento delle tensioni nella regione di Hormuz ha portato a un'impennata dei rendimenti dei titoli di Stato e dei costi dei mutui. L'inflazione elevata e l'incertezza politica hanno fatto salire i prezzi dei titoli a lunga scadenza, in particolare quelli a 30 anni, emessi da paesi come gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito e la Germania. I mercati finanziari monitorano con attenzione questa fase di volatilità, che si riflette sui mercati obbligazionari e sui tassi di interesse per le nuove erogazioni di mutui.
C’è una sicurezza (una delle poche a dire il vero) che la guerra in Iran si sta portando dietro sin dalle prime ore. Più va avanti il conflitto per Hormuz, più le prospettive di una pace vacillano e più si accentuano due fenomeni che naturalmente viaggiano su binari paralleli: l’aumento dei rendimenti dei titoli di Stato e il rincaro del costo mutui. Causa comune? Le prospettive funeste sull’inflazione dovute al rincaro energetico. Che da un lato zavorrano le previsioni macro e quindi fanno schizzare i tassi di Bund (Germania), Oat (Francia), Gilt (Gran Bretagna), Btp (Italia), Treasury (Usa) e Jgb (Giappone) e dall’altro lasciano pochi dubbi sulle decisioni delle banche centrali, Bce in testa, e quindi anche sui rialzi del tasso di riferimento dei mutui variabili, l’Euribor. 🔗 Leggi su Laverita.info
BREAKING How the Middle East Conflict Hit Detroit Real Estate
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