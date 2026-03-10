L’IA fa schizzare i prezzi dei laptop del 40% entro il 2026

Il mercato dei computer portatili si aspetta un aumento dei prezzi fino al 40% entro il 2026, secondo le stime di settore. La crescita è attribuita alla domanda crescente di intelligenza artificiale e alla scarsità di componenti essenziali come RAM e SSD. Questa evoluzione interesserà produttori e consumatori, modificando le dinamiche di acquisto e i costi di produzione nel settore.

Il mercato dei computer portatili si prepara a una rivoluzione dei prezzi che potrebbe vedere un rincaro fino al 40% entro il 2026, spinto dalla voracità dell’intelligenza artificiale e dalla carenza di componenti chiave come RAM e SSD. Mentre i produttori riorientano la produzione verso i data center, i consumatori si troveranno ad affrontare costi significativamente più alti per dispositivi che prima costavano circa 900 dollari, ora destinati a sfiorare i 1.260 dollari. Questa dinamica è guidata da un cambiamento strutturale nella catena di fornitura globale: i grandi centri di elaborazione dati stanno risucchiando quasi tutta la capacità produttiva disponibile, lasciando il mercato consumer in uno stato di scarsità acuta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’IA fa schizzare i prezzi dei laptop del 40% entro il 2026 Articoli correlati La guerra in Iran fa schizzare il prezzo del petrolio a oltre 100 dollari al barile, mettendo in apprensione le borse. I prezzi spaventano il G7 che ora valuta di liberare le riserve di greggio per fermare l’impennata dei prezziDopo undici giorni di guerra in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è ormai fuori controllo. ‘Hamnet’ fa schizzare le vendite del romanzo di Maggie O’FarrellIl successo del film Hamnet, ha alimentato l’interesse per il romanzo scritto da Maggie O’ Farrell sulla storia di Shakespare e sua moglie, dal quale... Disney Cruise Line Embarkation Vlog | Day 1 | Disney Destiny Ship | January 2026 | Adam Hattan Altri aggiornamenti su L'IA fa schizzare i prezzi dei laptop... Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente fa schizzare i prezzi di benzina e gasolio anche in Piemonte; Il rischio rincari dei prezzi in Italia a causa della guerra in Iran; La guerra in Iran fa schizzare i prezzi di gas e petrolio con aumenti di quasi il 40% e prezzi record da ottobre 2022. Le borse europee aprono in rosso; I prezzi dei voli Europa-Asia schizzano del 900% in un giorno: tariffe alle stelle con il Medio Oriente chiuso. L'aumento dei prezzi dei componenti potrebbe influenzare le vendite di veicoli elettrici nel prossimo futuroAttualmente, il mercato tecnologico globale sta cercando di adattarsi a un mondo in cui la costruzione di infrastrutture IA fa schizzare alle stelle i prezzi dei componenti su dispositivi come la RAM. gamereactor.it Notebook, prezzi in aumento del 40% a causa dell'IATrendForce prevede rincari fino al 40%: la carenza di RAM, SSD e l’aumento dei prezzi CPU stanno ridisegnando il mercato dei notebook. msn.com La guerra in Medio Oriente fa schizzare alle stelle le quotazioni del petrolio. Ai distributori, benzina e diesel hanno superato il tetto dei 2 euro al litro e sono destinati ad aumentare ancora. Rialzi spesso ingiustificati Valentino Gonzato - facebook.com facebook La guerra in Medio Oriente fa schizzare alle stelle le quotazioni del petrolio. Ai distributori, benzina e diesel hanno superato il tetto dei 2 euro al litro e sono destinati ad aumentare ancora. Rialzi spesso ingiustificati Valentino Gonzato x.com