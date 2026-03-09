La guerra in Iran ha causato un’impennata dei prezzi del petrolio, che ora supera i 100 dollari al barile, suscitando preoccupazioni tra le borse mondiali. Il G7 sta considerando di intervenire liberando le riserve strategiche di greggio per contenere l’aumento dei costi. Dopo undici giorni di conflitto in Medio Oriente, il prezzo del greggio si mantiene su livelli elevati.

Dopo undici giorni di guerra in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è ormai fuori controllo. Nelle ultime ore il greggio ha sfondato la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. Il greggio americano West Texas Intermediate è balzato oltre 116 dollari, con un’impennata superiore al 30%, e anche il Brent ha raggiunto lo stesso prezzo. Com’è facilmente intuibile, a spingere gli aumenti è la guerra sferrata dagli Usa di Donald Trump e da Israele di Benjamin Netanyahu contro l’Iran. Un conflitto che ha spinto la Repubblica islamica, impossibilitata a rispondere militarmente, a imporre il blocco dello Stretto di Hormuz, una delle arterie energetiche più delicate del pianeta, e a colpire gli impianti di estrazione e raffinazione del greggio in tutto il Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La guerra in Iran fa schizzare il prezzo del petrolio a oltre 100 dollari al barile, mettendo in apprensione le borse. I prezzi spaventano il G7 che ora valuta di liberare le riserve di greggio per fermare l’impennata dei prezzi

