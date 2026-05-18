Durante il sesto giorno del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha analizzato le scelte di stile dei partecipanti sul red carpet. I nostri esperti di moda hanno valutato le mise più notevoli, individuando i look che si sono distinti per eleganza e originalità. Sono stati presi in considerazione gli outfit di attrici, modelli e altre celebrità presenti all'evento, con attenzione ai dettagli e alla coerenza stilistica. La selezione si è basata su elementi visivi e sulla cura dell’abbigliamento sfoggiato nel corso della giornata.

Pierre Groppo, Francia???? Il mio look preferito: Cate Blanchett In: Givenchy Perché. Colpo di fulmine per l’apparizione di Cate Blanchett in Givenchy, in occasione della salita della scalinata per il film Garance. Cate Blanchett è sempre un evento in sé, ma con questa creazione firmata Sarah Burton l'attrice australiana alza ancora l'asticella: osa, e vince, con un motivo figurativo in formato XL, frange che danzano nel vento e imprimono movimento all’intera silhouette – senza dimenticare, naturalmente, lo spettacolare scollo sulla schiena. È un abito ad altissimo tasso performativo, lontanissimo dai codici più prevedibili del glamour satinato, e proprio per questo perfettamente in sintonia con la singolarità di Cate Blanchett. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La giuria della moda di Vanity Fair: chi erano i meglio vestiti nel sesto giorno del red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?

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