La giuria della moda di Vanity Fair | chi erano i meglio vestiti nel sesto giorno del red carpet del Festival di Cannes secondo i nostri esperti di moda?

Da vanityfair.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il sesto giorno del Festival di Cannes 2026, la giuria di Vanity Fair ha analizzato le scelte di stile dei partecipanti sul red carpet. I nostri esperti di moda hanno valutato le mise più notevoli, individuando i look che si sono distinti per eleganza e originalità. Sono stati presi in considerazione gli outfit di attrici, modelli e altre celebrità presenti all'evento, con attenzione ai dettagli e alla coerenza stilistica. La selezione si è basata su elementi visivi e sulla cura dell’abbigliamento sfoggiato nel corso della giornata.

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