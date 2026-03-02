Fermati a bordo di un' auto erano ricercati per un furto commesso a Bologna | tre persone denunciate

Tre persone sono state fermate dalla polizia locale di Falconara mentre si trovavano a bordo di un’auto, ricercate per un furto commesso a Bologna. Le telecamere di videosorveglianza hanno contribuito a bloccare i sospetti e a identificarli. Contestualmente, è stato individuato un veicolo coinvolto in un episodio di danneggiamento a una vettura parcheggiata, considerato un’auto pirata.

