Più di 700 chili di droga dalla Spagna all'Italia due napoletani arrestati | erano ricercati da oltre un anno

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 46 e 32 anni, provenienti da Napoli, in esecuzione di mandati di arresto europei. I due erano ricercati da oltre un anno per il traffico di oltre 700 chili di droga provenienti dalla Spagna e destinati in Italia. L'operazione si è conclusa con il fermo dei due soggetti, che sono stati condotti in custodia.

Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 46 e 32 anni, destinatari di mandati di arresti europei per traffico di droga dalla Spagna all'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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