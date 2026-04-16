Più di 700 chili di droga dalla Spagna all'Italia due napoletani arrestati | erano ricercati da oltre un anno

Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 46 e 32 anni, provenienti da Napoli, in esecuzione di mandati di arresto europei. I due erano ricercati da oltre un anno per il traffico di oltre 700 chili di droga provenienti dalla Spagna e destinati in Italia. L'operazione si è conclusa con il fermo dei due soggetti, che sono stati condotti in custodia.

Nella mattinata di oggi la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 46 e 32 anni, destinatari di mandati di arresti europei per traffico di droga dalla Spagna all'Italia.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Blitz anti droga a Picanello, sequestrati oltre 15 chili di droghe: arrestati due pusherA casa di uno spacciatore ventunenne i carabinieri hanno trovato 6,45 chilogrammi di marijuana, 5,13 chilogrammi di hashish, 2,64 chilogrammi di... Leggi anche: Maxi sequestro di droga a Catania: intercettati oltre 90 chili di cocaina, arrestati due catanesi Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Volontari e amministratori ripuliscono la provincia: raccolti quasi 700 chili di rifiuti; Artrosi, come affrontarla: focus su cure, prevenzione e attività fisica in un incontro pubblico; Mortadella Bologna Igp, crescono produzione ed export. Fatturato al consumo a 500 milioni; Nel centro cucina di via Quaranta: Qui oltre 8.700 piatti per 53 scuole. Ma cuciniamo con la cura di casa. Più di 700 chili di droga dalla Spagna all’Italia, due napoletani arrestati: erano ricercati da oltre un annoNella mattinata di oggi la Polizia di Stato ha arrestato due napoletani di 46 e 32 anni, destinatari di mandati di arresti europei per traffico di droga ... fanpage.it Volontari e amministratori ripuliscono la provincia: raccolti quasi 700 chili di rifiutiDomenica mattina si sono svolti i clean up di Plastic Free a Merate, Cremeno e Mandello: insieme a ragazzi e adulti in campo anche i sindaci dei tre comuni ... leccotoday.it La Russia ha lanciato sull'Ucraina uno dei più grandi attacchi con droni e missili dall'inizio dell'anno, uccidendo 16 persone e ferendone più di cento in tutto il paese. A riferirlo le autorità ucraine. "Nel corso degli ultimi giorni e della notte, la Russia ha condot - facebook.com facebook Una squadra da più di 150 gol x.com