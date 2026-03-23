«Credo nella bellezza discreta degli oggetti che hanno già vissuto una vita prima di noi, nel significato che accumulano col tempo e nel modo in cui una storia può continuare quando qualcosa passa in nuove mani», afferma Gwyneth Paltrow. Pluripremiata Sono così tanti i premi che ha ricevuto nel corso della sua vita che ormai non si contano più. Uno di questi è tra i pezzi protagonisti dell’asta. «Gwyneth Paltrow è stata premiata ai Women in Hollywood Awards della rivista Premiere il 16 novembre 1999. Il giorno seguente ha partecipato al sesto pranzo annuale Women in Hollywood, tenutosi presso il Four Seasons Hotel di Beverly Hills in California», spiega Martin J. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gwyneth Paltrow: la sua maxi asta da non perdere (incluso un pezzo di Chris Martin)

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