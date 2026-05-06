Dreaming party e Fiera dell’Ascensione | musica giostre e divertimento ad Agazzano

Ad Agazzano, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, si svolgono due eventi in città. Sabato 16 maggio si tiene il Dreaming party in piazza Europa, mentre domenica 17 maggio si svolge la Fiera dell’Ascensione. Entrambi gli appuntamenti prevedono musica, giostre e attività di intrattenimento, attirando cittadini e visitatori nella zona centrale del paese.

Sabato 16 e domenica 17 maggio doppio appuntamento ad Agazzano.Sabato 16 maggio in piazza Europa il Dreaming party. Alle ore 18 apertura stand gastronomico, esibizioni di forza e toro meccanico. Alle ore 20 musica dal vivo con la band "Italian Style". Per tutto il pomeriggio intrattenimento a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Fiera di San Ciriaco 2026, giochi e giostre saranno in piazza PertiniANCONA – La Giunta comunale di Ancona ha approvato l'organizzazione di giochi e giostre in piazza Pertini in occasione della Fiera di San Ciriaco,... “Libri in Castello”: ad Agazzano una giornata tra letture e viniAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Adagiato sui...