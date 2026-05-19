La Festa dei Ceri di Gubbio | quando una città intera diventa un rito

Alle sei del mattino, il suono forte e solenne interrompe il sonno, attraversando le mura di pietra antiche. La Festa dei Ceri di Gubbio si svolge ogni anno in questa città, coinvolgendo l’intera comunità in un rito tradizionale che dura tutto il giorno. Le strade si riempiono di persone che partecipano alle processioni e alle celebrazioni, mentre i ceri sono preparati e trasportati con cura. La manifestazione rappresenta una delle tradizioni più radicate e attese del luogo.

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Sono le sei del mattino quando il suono mi raggiunge nel sonno, potente e solenne, capace di attraversare muri di pietra vecchi di secoli. Il Campanone del Palazzo dei Consoli — quasi venti quintali di bronzo fuso nel 1769 dal professor Giovanni Battista Donati — inizia a battere il suo “doppio” sopra i tetti di Gubbio, e in quell’istante qualcosa cambia nell’aria. Non è il suono di una semplice campana. È la voce di una città intera che si riconosce, che si ricorda di sé stessa. Scendo in strada prima ancora di aver finito il caffè. Corso Garibaldi è già vivo: i tamburini si radunano davanti alla statua di Sant’Ubaldo, vestiti nei loro costumi, le bacchette pronte. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La Festa dei Ceri di Gubbio: quando una città intera diventa un rito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festa dei Ceri, Piazza Grande accoglie i Capodieci Sullo stesso argomento Leggi anche: Gubbio, la calata dei Ceri. I simboli della Festa sono rientrati in città In onda in tutto il mondo. La Festa dei Ceri vetrina internazionale di GubbioLa pioggia battente, i Ceri che corrono tra acqua e colori, migliaia di persone lungo il percorso e una città capace di trasformare una festa... A Gubbio, in Umbria, per la tradizionale Festa dei Ceri. Una storia lunga quasi nove secoli per la corsa dei tre giganti di legno, in onore del patrono Sant’Ubaldo. #Tg1 Cristina Clementi x.com A Gubbio la Festa dei Ceri, 'cuore identitario dell'Umbria'La Festa dei Ceri rappresenta il cuore identitario dell'Umbria con i tre Ceri di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio che da oltre cinquant'anni sono rappresentati nello stemma della Regione, a co ... ansa.it Festa dei Ceri, la pioggia non rovina lo spettacolo. Proietti: Cuore identitario dell’UmbriaA Gubbio è il giorno della Festa dei Ceri, che quest’anno fa i conti con l’incognita della pioggia. La straordinaria Alzata in piazza Grande è programmata per le 11.30, ma occorrerà capire quali saran ... umbria24.it