La Festa dei Ceri si svolge ogni anno a Gubbio, attirando visitatori da tutto il mondo. Nonostante la pioggia battente, i partecipanti portano in strada i tradizionali Ceri, che corrono tra acqua e colori vivaci. Migliaia di persone assistono alla corsa, mentre la città si trasforma, mantenendo vivo il racconto di una tradizione secolare. La manifestazione viene trasmessa in diretta in tutto il mondo, portando l’evento fuori dai confini locali.

La pioggia battente, i Ceri che corrono tra acqua e colori, migliaia di persone lungo il percorso e una città capace di trasformare una festa secolare in un racconto universale. L’edizione 2026 della Festa dei Ceri consegna ancora una volta l’immagine di una Gubbio profondamente legata alle proprie radici ma allo stesso tempo aperta al mondo, capace di attrarre delegazioni internazionali, produzioni televisive e attenzione mediatica oltre i confini nazionali. Le celebrazioni del 15 maggio e della successiva ricorrenza di Sant’Ubaldo hanno rappresentato non solo un momento identitario per gli eugubini, ma anche una vetrina di straordinario valore culturale e turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In onda in tutto il mondo. La Festa dei Ceri vetrina internazionale di Gubbio

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