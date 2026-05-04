Gubbio la calata dei Ceri I simboli della Festa sono rientrati in città

A Gubbio, la Festa dei Ceri è iniziata con il rientro dei simboli della tradizione in città, avvenuto ieri. Con l’arrivo di maggio, gli abitanti hanno dato il via ufficiale ai festeggiamenti, che sono attesi tutto l’anno. La cerimonia di rientro rappresenta il momento centrale di questa ricorrenza, che coinvolge la comunità locale e dà il via alle celebrazioni di un evento molto atteso.

Per la città di Gubbio la Festa è ufficialmente partita. Con l’arrivo di maggio e il ritorno dei Ceri in città, avvenuto ieri, gli eugubini hanno dato il via al tanto desiderato mese atteso per un anno intero dalla popolazione. È stato fatto con la solita giornata di festa, partita con la Santa Messa presso la Basilica di Sant’Ubaldo. "Ci avviciniamo a partire da oggi alla Festa dei Ceri e a quella di Sant’Ubaldo, che sono l’una propedeutica all’altra. Quello che facciamo stamattina non è solo una tradizione, ma è qualcosa che ci ricorda l’identità viva di un popolo. Quello che stiamo per vivere è la nostra identità. La Festa è una realtà da vivere insieme perché nasce dal cuore della comunità, ma soprattutto perché ci ricorda chi siamo: un popolo sorretto, guidato e illuminato da Sant’Ubaldo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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