La Spa di Orient Express La Minerva si trova tra Roma e Costantinopoli e offre un’esperienza di relax ai clienti. La struttura si trova nel cuore della capitale italiana, vicino a importanti punti di interesse. La Spa propone trattamenti e servizi destinati a chi cerca un momento di benessere. La sua posizione strategica la rende facilmente accessibile a visitatori e ospiti dell’hotel.

Tutte le strade (e i binari) portano a Roma. Così sono partita per la città eterna, diretta verso il primo hotel al mondo Orient Express. Si tratta di Orient Express La Minerva in Piazza della Minerva, a pochi passi dal Pantheon. Inaugurato la scorsa primavera, ha appena visto nascere la sua spa. The Spa, progettata dall’artista e designer Hugo Toro, è un luogo privato e sotterraneo, che occorre riservare. Uno spazio dove il tempo rallenta, si trasforma fino ad evocare l’essenza stessa del viaggio Orient Express, vissuto come un rituale di passaggio, una scoperta e un’esperienza sensoriale immersiva. Orient Express La Minerva Roma apre The Spa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I rituali della Spa di Orient Express La Minerva: tra Roma e Costantinopoli

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