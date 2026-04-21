Firme false per la lista elettorale arriva il colpo di spugna | cala la prescrizione sul processo

Nel procedimento riguardante le firme false per la lista “Orgoglio Marcianise” presentata nel 2016, si è verificato un intervento che ha portato alla decadenza del processo. La prescrizione, infatti, si è verificata e ha determinato la fine delle azioni legali nei confronti degli imputati coinvolti. La vicenda riguarda le firme false utilizzate per sostenere la candidatura alle elezioni amministrative di quell’anno.

Colpo di spugna nel processo sulle firme false per la presentazione della lista “Orgoglio Marcianise” che sostenne la candidatura a sindaco di Antonello Velardi alle amministrative del 2016.Il giudice Caparco, in accoglimento delle conclusioni della Procura, ha dichiarato la prescrizione delle.🔗 Leggi su Casertanews.it

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