' Sistema Savoia' cala la prescrizione sull' ex sindaco Marino nel processo sugli appalti per i rifiuti

Sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per l’ex sindaco di Caserta Carlo Marino, Nicola Mottola, Pasquale Vitale, Marcello Iovino, Biagio Bencivenga. E’ quanto disposto dalla prima sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presieduta da Sergio Enea nel processo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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