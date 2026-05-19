La Consulta premia le scuole del progetto dedicato alla Costituzione

Oggi al Palazzo della Consulta si è tenuta la cerimonia di premiazione per le scuole vincitrici della prima edizione di “La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta”. L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Corte costituzionale, ha riconosciuto gli istituti che hanno partecipato al progetto dedicato alla Costituzione. Durante la giornata sono stati consegnati i premi alle scuole che si sono distinte, in un momento che ha coinvolto studenti e insegnanti.

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