La Consulta premia le scuole del progetto dedicato alla Costituzione

Da orizzontescuola.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi al Palazzo della Consulta si è tenuta la cerimonia di premiazione per le scuole vincitrici della prima edizione di “La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta”. L’evento, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con la Corte costituzionale, ha riconosciuto gli istituti che hanno partecipato al progetto dedicato alla Costituzione. Durante la giornata sono stati consegnati i premi alle scuole che si sono distinte, in un momento che ha coinvolto studenti e insegnanti.

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Si è svolta oggi al Palazzo della Consulta la premiazione delle scuole vincitrici della prima edizione di “La Scuola incontra la Corte a Palazzo della Consulta”, iniziativa promossa nell’ambito della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Corte costituzionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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