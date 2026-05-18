Viaggio in Costituzione la Corte premia le scuole | Così si eliminano i divari
La Corte costituzionale ha trasformato temporaneamente il suo palazzo in un’aula scolastica per la cerimonia di premiazione del progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si propone di coinvolgere le scuole nel conoscere meglio la Costituzione e il funzionamento della giustizia costituzionale. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studenti, con l’obiettivo di promuovere l’educazione civica nelle scuole.
Palazzo della Consulta si è trasformato per un giorno in un’aula scolastica. Il progetto “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole”, promosso dall’Alta Corte insieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha celebrato oggi la sua cerimonia di premiazione. Il riconoscimento si intitola “La Scuola incontra la Corte”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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