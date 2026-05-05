Ivrea De Stefano contro il controllo del vicinato | No al fai-da-te

A Ivrea, un consigliere comunale ha espresso contrarietà alla proposta di istituire un controllo del vicinato, definendola un metodo fai-da-te che potrebbe creare problemi. La discussione si è concentrata sull’uso di gruppi WhatsApp da parte dei cittadini per segnalare situazioni di sicurezza. La proposta, avanzata nel contesto delle strategie di prevenzione, è stata bocciata dal rappresentante, che ha preferito altre soluzioni più istituzionali.

? Cosa scoprirai Perché De Stefano ha bocciato la proposta sul controllo del vicinato?. Come possono i gruppi WhatsApp influenzare la sicurezza a Ivrea?. Quali rischi comporta trasformare i cittadini in osservatori amatoriali?. In che modo YouPol sostituisce le ronde digitali dei residenti?.? In Breve De Stefano cita l'app YouPol e il numero 112 come alternative professionali alle chat.. Il controllo del vicinato rischierebbe di intasare le Forze dell'Ordine di Ivrea.. L'assessore gestisce la sicurezza urbana nel territorio di Ivrea sin dal 2008.. I gruppi WhatsApp privati potrebbero compromettere la riservatezza dei dati dei residenti.. Durante l’ultimo Consiglio Comunale di Ivrea, De Stefano ha espresso un netto dissenso votando contro la mozione riguardante il Controllo del Vicinato per ragioni legate al realismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ivrea, De Stefano contro il controllo del vicinato: “No al fai-da-te Notizie correlate Leggi anche: Benedizione fai-da-te. Malumore al Soccorso Egitto: i rischi del viaggio fai-da-te tra burocrazia e imprevisti? Cosa sapere I turisti in Egitto affrontano blocchi logistici e prenotazioni obbligatorie per siti come la Valle dei Re. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Federazione Italiana di Bocce - Aosta, ultimo atto tra Brb Ivrea e La Perosina - FIB; Sfuma il sogno: Crc Botalla battuto dall’Ivrea; Ivrea non ha bisogno di sceriffi da balcone; Ivrea, bocciata la proposta di FdI sul Controllo di vicinato. #CANOASLALOM Gran finale a Ivrea con il kayak cross! Tra contatti, sorpassi e adrenalina pura, si chiude l’ICF Ranking con una giornata spettacolare sul canale della Dora Baltea Vittoria azzurra nel K1 maschile con Giovanni De Gennaro, protagoni - facebook.com facebook Alla International Open Race di #canoaslalom di #Ivrea gli atleti di Marina si sono così classificati: Sc. 1ªcl Stefanie Horn 3ª classificata nel K1 Femminile Sc 2ªcl Raffaello Ivaldi 3º Classificato nel C1 Maschile Sc 3ªcl Flavio Micozzi 4º Classificato nel C1 M x.com