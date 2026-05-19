La confessione a Fanpage | Ero del team Corona dietro l'accademia per ricchi c'è solo un sistema di truffe

Un ex membro del team Corona ha rilasciato una dichiarazione a Fanpage, affermando di aver fatto parte di un'organizzazione coinvolta in attività truffaldine. Ha spiegato che dietro l'accademia rivolta a persone benestanti si nascondeva un sistema ingannevole, finalizzato a truffare i clienti. Il metodo promosso dalla stessa organizzazione prometteva guadagni rapidi e facili, sostenendo che bastava acquistare un corso e imparare a creare prodotti digitali per ottenere denaro.

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