La confessione a Fanpage | Ero del team Corona dietro l'accademia per ricchi c'è solo un sistema di truffe

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex membro del team Corona ha rilasciato una dichiarazione a Fanpage, affermando di aver fatto parte di un'organizzazione coinvolta in attività truffaldine. Ha spiegato che dietro l'accademia rivolta a persone benestanti si nascondeva un sistema ingannevole, finalizzato a truffare i clienti. Il metodo promosso dalla stessa organizzazione prometteva guadagni rapidi e facili, sostenendo che bastava acquistare un corso e imparare a creare prodotti digitali per ottenere denaro.

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Il metodo Corona prometteva soldi facili, per guadagnare bastava comprare un corso e imparare a creare prodotti digitali. L'Accademia di Corona è però la facciata di un sistema complesso, fatto di script, influencer pagati e recensioni falsate. Per capire come funziona abbiamo parlato con Anna e Marco, due ex setter che hanno lavorato nel team Corona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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