L'avvocato di Gervasoni a Fanpageit | Quello del pm è un invito a comparire al buio Siamo perplessi

L’avvocato di Andrea Gervasoni, attualmente supervisore VAR, ha commentato a Fanpage.it la richiesta del pubblico ministero, definendola come un invito a comparire al buio. Il legale ha espresso perplessità sulla procedura, sottolineando che si tratta di un’operazione in attesa dell’audizione in Procura prevista per il 30 aprile. L’inchiesta riguarda gli arbitri italiani e le contestazioni legate alla loro attività.

Inchiesta sugli arbitri italiani. A chiarire la posizione difensiva di Andrea Gervasoni, oggi supervisore VAR, è il suo legale, Michele Ducci, che analizza i punti più controversi in attesa dell'audizione in Procura in programma il 30 aprile. "Si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate".🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Gervasoni, il legale: «È un invito a comparire al buio, non capiamo perché gli si contesti una partita di Serie B quando…»di Redazione JuventusNews24Gervasoni, il legale: «È un invito a comparire al buio, non capiamo perché gli si contesti una partita di Serie B quando…».

Bonus rimpatri nel dl Sicurezza, l’avvocato Radi: “Norma liberticida, non siamo collaboratori del governo”La norma del dl Sicurezza che premia gli avvocati che facilitano i rimpatri volontari rischia di trasformare i difensori in collaboratori del governo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni; Scandalo arbitri, il legale di Rocchi: Contestazioni non chiare; Caos Arbitri: anche il mantovano Andrea Gervasoni è indagato e si dimette; Il mistero della combine e i movimenti di Rocchi: ci sono altri due arbitri indagati.

L'avvocato Grassani sul caso arbitri: Rocchi e Gervasoni devono rispondere. L'Aia potrebbe essere commissariata, non la Figc..L'esperto di diritto sportivo ha spiegato la vicenda: Non ci sono società sportive di Serie A indagate, dunque l'Inter non rischia ... corrieredellosport.it

Caos arbitri, Grassani: Rocchi e Gervasoni costretti a rispondere. Sul commissariamento FIGC…È intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 l'avvocato Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo. Interrogato sulla situazione che coinvolge gli ... lalaziosiamonoi.it

Un romanzo di racconti, tutti con un unico filo conduttore: quello del disagio di non sentirsi accettati per una vita intera. Un disagio che si manifesta in famiglia, al lavoro, tra gli amici. Negli anni Settanta Topper e Sanya fuggono da una Giamaica insanguinata e - facebook.com facebook

L'ultima stagione di The Boys, disponibile su Prime Video, è la dimostrazione di quello che succede quando si ha tra le mani una storia interessante, con un ottimo spunto, e si prova a portarla avanti all'infinito, aggiungendo personaggi su personaggi, senza ri x.com