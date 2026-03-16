Le truffe del clan Mazzarella con l'esperto prestato dai Licciardi | Vi stanno rubando i soldi

Un gruppo collegato al clan Mazzarella è stato smascherato per aver truffato diverse vittime, fingendosi dipendenti di un falso ufficio antifrodi. Le persone coinvolte li hanno indotti a spostare i loro soldi su un conto corrente gestito dal gruppo. Un esperto,

Il gruppo legato ai Mazzarella raggirava le vittime qualificandosi come dipendenti di un fantomatico ufficio antifrodi, facendo spostare i soldi su un conto corrente nelle proprie disponibilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Schedare le scuole “di sinistra”, “woke” e “comuniste”: la proposta di Fratelli d’Italia a Bagno a RipoliA Bagno a Ripoli, in Toscana, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno proposto di inserire nelle denominazioni delle scuole indicazioni...

Trapianto col cuore “bruciato”, parla la mamma del bimbo: “L’abbiamo saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo”È in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre...

Approfondimenti e contenuti su Le truffe del clan Mazzarella con l...

Temi più discussi: Camorra, così il clan svuotava i conti: colpo ai Mazzarella, 16 arresti. Hacker 25enne ideava truffe; Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestri; La mano della camorra sulle truffe informatiche: arrestati 16 affiliati al clan Mazzarella; Camorra informatica: sedici arresti per le truffe on line a Napoli.

Napoli, le truffe informatiche della camorra. Blitz contro il clan MazzarellaGli indagati sono gravemente sospettati di far parte di un’organizzazione criminale dedita a frode informatica, accesso abusivo a sistemi informatici e detenzione illegale di armi ... tg.la7.it

Camorra e truffe online: maxi blitz contro il clan Mazzarella, 16 misureLa camorra cambia volto e punta sempre più sulle frodi informatiche, sfruttando la tecnologia per colpire le vittime. ilgiornalelocale.it

Napoli, le truffe informatiche della camorra. Blitz contro il clan Mazzarella - facebook.com facebook

Napoli, le truffe informatiche della camorra. Blitz contro il clan Mazzarella x.com