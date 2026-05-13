Nell'ultima giornata di campionato, cinque squadre si contendono tre posti in Champions League. Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como sono tutte in corsa, con possibilità di qualificarsi in base ai risultati finali. In caso di arrivo a pari punti, si considerano tutte le 26 combinazioni possibili per determinare chi accederà alla competizione europea. La sfida si decide in 180 minuti senza più scontri diretti tra le squadre coinvolte.

Vale una stagione, questa ma soprattutto la prossima. Napoli (70), Juventus (68), Milan (67), Roma (67) e Como (65) nelle ultime due giornate di campionato (nella tabella seguente in maiuscolo le gare in trasferta) si contenderanno tre piazze per la Champions 2026-27, con l'unico dei 4 spettanti alla Serie A già andato all'Inter campione d'Italia. La classifica ovviamente vede nettamente favorito il Napoli, ma ci sono numerose combinazioni in caso di arrivo alla pari, molte delle quali avvantaggiano invece il Milan. Vediamole tutte. E' la meno probabile delle combinazioni e può avvenire solo a quota 71, che il Como - attualmente a 65 - può raggiungere con due successi, mentre il Napoli dovrebbe raccogliere un solo punto, la Juve 3, Milan e Roma 4.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volata Champions, 3 posti per 5 squadre. Tutte le 26 combinazioni in caso di arrivo alla pari

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