La Città dei Lettori torna a Firenze | l' apertura con Carrère va esaurita in novanta minuti
A Firenze, la Città dei Lettori ha riaperto al pubblico con un evento che ha registrato il tutto esaurito in soli novanta minuti. La serata di apertura, ospitata al Teatro della Pergola, ha visto la partecipazione di Emmanuel Carrère, che ha visto i suoi biglietti esaurirsi rapidamente. I posti disponibili sono stati assegnati in breve tempo, lasciando il teatro completamente pieno per l’appuntamento inaugurale. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e interessato, che ha assistito all’incontro con l’autore.
Un’ora e mezza. Tanto è bastato per esaurire tutti i posti disponibili al Teatro della Pergola per la serata inaugurale con Emmanuel Carrère. Il dato racconta quanto La Città dei Lettori sia diventato un festival atteso, identitario, capace di mobilitare migliaia di appassionati prima ancora che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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