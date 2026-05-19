La Città dei Lettori torna a Firenze | l' apertura con Carrère va esaurita in novanta minuti

A Firenze, la Città dei Lettori ha riaperto al pubblico con un evento che ha registrato il tutto esaurito in soli novanta minuti. La serata di apertura, ospitata al Teatro della Pergola, ha visto la partecipazione di Emmanuel Carrère, che ha visto i suoi biglietti esaurirsi rapidamente. I posti disponibili sono stati assegnati in breve tempo, lasciando il teatro completamente pieno per l’appuntamento inaugurale. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e interessato, che ha assistito all’incontro con l’autore.

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