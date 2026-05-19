La Città dei Lettori torna a Firenze | l' apertura con Carrère va esaurita in novanta minuti

Da firenzetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, la Città dei Lettori ha riaperto al pubblico con un evento che ha registrato il tutto esaurito in soli novanta minuti. La serata di apertura, ospitata al Teatro della Pergola, ha visto la partecipazione di Emmanuel Carrère, che ha visto i suoi biglietti esaurirsi rapidamente. I posti disponibili sono stati assegnati in breve tempo, lasciando il teatro completamente pieno per l’appuntamento inaugurale. L’evento ha attirato un pubblico numeroso e interessato, che ha assistito all’incontro con l’autore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un’ora e mezza. Tanto è bastato per esaurire tutti i posti disponibili al Teatro della Pergola per la serata inaugurale con Emmanuel Carrère. Il dato racconta quanto La Città dei Lettori sia diventato un festival atteso, identitario, capace di mobilitare migliaia di appassionati prima ancora che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

De Paris à Marseille : Les monuments emblématiques du patrimoine français - Stéphane Bern - MG

Video De Paris à Marseille : Les monuments emblématiques du patrimoine français - Stéphane Bern - MG

Sullo stesso argomento

Leggi anche: A Firenze la quarta edizione de "La Città dei Giovani Lettori"

Leggi anche: Tropical e titani a caccia dei playout. Novanta minuti per non retrocedere

la città dei lettoriA Firenze il festival La Città dei Lettori dal 3 al 7 giugnoEmmanuel Carrère, Kiran Desai, Concita De Gregorio, Csaba dalla Zorza e Lella Costa: sono solo alcuni degli ospiti principali che animeranno la nona edizione de La Città dei Lettori, il festival lette ... adnkronos.com

la città dei lettoriLa Città dei Lettori a Firenze: Carrère, Desai e 75 ospiti per la nona edizioneCarrère, Desai e De Gregorio tra i 75 ospiti della nona edizione de La Città dei Lettori con 40 eventi a Firenze ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web